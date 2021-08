Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) fordert in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Einstufung von Luxemburg als Corona-Risikogebiet zurückzunehmen.

Das Schreiben ist außerdem vom Chef der Trierer Industrie- und Handelskammer, Jan Glockauer sowie dem Honorarkonsul von Luxemburg, Klaus Jensen (SPD), unterschrieben.

Kein Grund mehr für Risikogebiet

In dem Brief heißt es, dass die Berechnung, nach der Luxemburg die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten habe, aktuell nicht gegeben sei. "Jeder Tag zählt", heißt es in dem Schreiben, das dem SWR vorliegt.

Nationale Grenzen ohne Relevanz

Die Verfasser fordern, dass jede noch bestehende Restriktion mit Blick auf Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit zu überprüfen sei. Sofern es die gesundheitspolitische Situation erlaube, dürfe kein Tag verschenkt werden, um zu einer wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren. Dort, wo die Bedrohung durch Corona, die ergriffenen Maßnahmen und die erzielten Erfolge auf beiden Seiten einer Grenze vergleichbar seien, gebe es keinen sachlichen Grund mehr, die Freizügigkeit von Menschen und Dienstleistungen nahezu vollständig zu unterbinden. "Nationale Grenzen sind bei im wesentlichen gleichen Verhältnissen epidemiologisch ohne Relevanz", heißt es in dem Brief weiter.

Auch Dreyer für Änderung der Risikobewertung

Eine Kopie des Briefes ging auch an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer (SPD). Diese hatte bereits vor einigen Tagen die Bundesregierung aufgefordert, die Einstufung von Luxemburg als Risikogebiet zu ändern. Dieser Status müsse "schnellsmöglich" aufgehoben werden, so Dreyer.

Beziehungen zu Luxemburg werden auf harte Probe gestellt

Allen Beteiligten geht es um die enge Verflechtung zwischen Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Luxemburg. Die seit Jahrzehnten gewachsenen Beziehungen würden auf eine harte Probe gestellt, heißt es in dem aktuellen Brief aus Trier. Auch die Europa-Union Luxemburg – ein Zusammenschluss von mehreren pro-europäische Vereinen – fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel, dass Luxemburg schnellstmöglich von der Liste der Risikogebiete gestrichen wird.