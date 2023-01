Lkw auf A60 Höhe Wilsecker ausgebrannt

per Mail teilen

Am Mittwochmorgen hat auf der A60 in Richtung Wittlich ein kleinerer Lkw gebrannt. Laut Polizei ist niemand verletzt worden.

Um kurz vor vier sei der Fahrer des Lkw mit seinem Kleinlaster auf der A60 unterwegs gewesen, als er plötzlich einen merkwürdigen Geruch an seinem Fahrzeug festgestellt habe, hieß es von der Polizei.

Lkw bleibt brennend auf Autobahn stehen

Als der Fahrer gemerkt habe, dass der Lkw brennt, habe er das Fahrzeug auf den Standstreifen gelenkt. Dort sei es aber nicht stehengeblieben. Stattdessen sei es zurück auf die Autobahn gerollt und von der Mittelleitplanke gestoppt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand des Fahrzeugs sein, so die Polizei.

Flammen auf A60 deutlich zu sehen

Nach Angaben der Polizei ist es zu keinen Folgeunfällen gekommen, da die Flammen schon aus großer Entfernung zu sehen gewesen sind. Verletzt worden sei auch niemand.

Die Autobahn war laut Polizei in Fahrtrichtung Wittlich zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Wittlich wird am Morgen zunächst über den Standstreifen geleitet.