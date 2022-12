Junger Mann will nach Brandstiftung in Gerolsteiner Baumarkt Geständnis ablegen

per Mail teilen

Im Juni soll ein 19-Jähriger mit psychischen Problemen Feuer auf dem Gelände eines Gerolsteiner Baumarktes gelegt haben. Heute kündigte seine Anwältin ein Geständnis an.

Es war nach 20 Uhr an einem Mittwochabend im Frühsommer dieses Jahres, als im Umfeld eines Baumarktes in Gerolstein nach und nach Flammen aufloderten. Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger kurz zuvor über den Zaun geklettert und hatte an mehreren Stellen verpackte Holzhäuser, Carports und Säcke mit Grillkohle angezündet.

Die Feuerwehr kam, um zunächst die brennende Kohle zu löschen und auch die Polizei traf ein. Der junge Mann erzählte den Beamten laut Anklage dann, dass es hinter dem Baumarkt noch weitere Brände gebe.

Angeklagter versuchte vor Polizei zu flüchten

Als die Feuerwehr dann auch diese Feuer löschte, soll sich der 19-Jährige zur Flucht entschieden haben. Zwei Polizeibeamte wollten das verhindern. Der junge Mann versuchte sich laut Anklage aus dem Griff eines Beamten zu befreien und habe nach den Polizisten getreten und sie lautstark beschimpft. Am Ende wurde er mit Hand- und Fußfesseln abgeführt und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Insgesamt verbrannten an jenem Abend ganz oder teilweise elf Bausätze für Gartenhäuser, fünf Carports, ein Schneeräumschild, fünf Gasflaschen, eine Palette Grillbriketts und weitere Gegenstände im Wert von insgesamt 25.000 Euro.

Urteil wird voraussichtlich im Laufe der Woche gefällt

Schon vor jenem Frühsommerabend soll der 19-Jährige auffällig geworden sein. Laut Anklage soll er einige Monate zuvor in Daleiden mehrfach Scheiben eines Döner-Imbisses zerschlagen oder eingeworfen und ein Auto beschädigt haben.

Zum Prozessauftakt am Montag wurde die Anklage verlesen. Außerdem kündigte die Rechtsanwältin für die beiden weiteren Verhandlungstermine an, dass es für Ihren Mandanten "auf ein Geständnis hinauslaufen" werde. Mit einem Urteil ist demnach noch im Laufe der Woche zu rechnen.