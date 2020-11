Unbekannte Brandstifter haben nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos in Konz angezündet. Wie die Polizei weiter mitteilte, bemerkten Zeugen das Feuer kurz vor Mitternacht. Anwohner löschten eines der Fahrzeuge, die Feuerwehr das andere. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Trier.