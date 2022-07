Verdacht auf Brandstiftung: Feuerwehrmann festgenommen

per Mail teilen

Mehrfach hat es in den vergangenen Wochen rund um Reinsfeld gebrannt. Die Kriminalpolizei in Trier geht von Brandstiftung aus. Jetzt wurde ein Feuerwehrmann festgenommen.

Ausgerechnet ein junger Feuerwehrmann steht im Verdacht, Brände rund um Reinsfeld gelegt zu haben. Am Mittwochnachmittag wurde der 23-Jährige, der Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist, festgenommen.

Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Umfangreiche Ermittlungen

Der Festnahme gingen umfangreiche Ermittlungen voraus. Seit 2021 ist es in Reinsfeld zunächst vereinzelt und während der extremen Trockenheit der letzten Wochen häufig zu Flächen-und Waldbränden gekommen. Die Kriminalpolizei Trier geht von mehreren Fällen von Brandstiftung aus. Nach umfangreichen Ermittlungen richtet sich der dringende Tatverdacht in fünf Fällen gegen einen 23-jährigen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr. Die Ermittlungen dauern weiter an.