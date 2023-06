In Ralingen-Godendorf in der Nähe von Trier hat am Montag eine Reithalle gebrannt. Laut Feuerwehr gab es erheblichen Sachschaden. Menschen und Tiere seien aber gerettet worden.

Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen gelöscht werden. Um 3:00 Uhr wurde die Warnung wegen starker Rauchentwicklung für die Bevölkerung aufgehoben. Vor Ort gibt es nach wie vor eine Brandwache, es laufen Aufräumarbeiten.

Am Montagnachmittag war das Feuer auf dem Gelände in Godendorf (Landkreis Trier-Saarburg) ausgebrochen. Wie die zuständige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Trier-Land mitteilte, kam es durch den Brand in der Reithalle zu einer großen Rauchentwicklung.

THW war mit Radladern im Einsatz

In den Überresten der einsturzgefährdeten Reithalle hatte es zahlreiche Glutnester in Heu und Futter gegeben. Das Technische Hilfswerk hatte beides mit Radladern aus der Halle gefahren, so die Feuerwehr. Beim Löschen der Glutnester kam es ebenfalls zu starker Rauchentwicklung.

Brandursache noch unklar

Anwohner in der Gemeinde Ralingen-Godendorf mussten zeitweise Fenster und Türen geschlossen halten. Außerdem empfahl die Integrierte Leitstelle, Klimaanlagen und Lüftungssysteme abzuschalten.

Bei dem Feuer wurden laut Polizei keine Menschen oder Tiere verletzt. Sie hätten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Man gehe von einem Schaden in Millionenhöhe aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.