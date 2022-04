Beim Brand eines Wohnhauses in Gerolstein-Niedereich ist am frühen Freitagmorgen Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Kamin aus noch unbekannten Gründen in Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag.