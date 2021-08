per Mail teilen

Die Ursache des Brandes in einer Autowerkstatt in Trier-Nord gestern Abend ist noch nicht ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, kann die Halle wegen Einsturzgefahr derzeit nicht betreten werden.

Brandermittler der Kripo haben mit ihrer Arbeit begonnen und werden den Brandort in den nächsten Tagen untersuchen. Es sei niemand verletzt worden. Laut Polizei entstand aber ein hoher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann.

Der Brand war am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr ausgebrochen. Die 90 eingesetzten Feuerwehrleute konnten das Feuer nach Aussage eines Stadtsprechers unter Kontrolle bringen. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr die Anwohner in Trier-Nord und -Ruwer zunächst aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu lassen. Auch ein ABC-Trupp war im Einsatz, um Gefahrenstoffe in der Luft zu messen. Bei den Messungen konnte keine erhöhte Luftbelastung festgestellt werden. Die Warnung zum Schließen von Fenstern und Türen besteht nicht mehr.

Besondere Vorsicht bei Löscharbeiten

Aus Sicherheitsgründen musste die Autobahn 602 zeitweise in beide Richtungen gesperrt und die Löscharbeiten unterbrochen werden, weil die Gefahr bestand, dass eine in unmittelbarer Nähe verlaufende Starkstrom-Überlandleitung gedehnt werde. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Stadt Trier hatte vorsorglich einen Alarm über die Nina-Warn-App ausgelöst, so der Stadtsprecher.