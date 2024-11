In Wittlich hat am Sonntagmittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Einsatzkräfte fanden eine Frau tot in der Wohnung auf. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Wittlich alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden bei den Löscharbeiten eine tote Frau in der Wohnung. Zu dem Opfer und der Todesursache ist bisher nichts bekannt. Ein Mann konnte laut Feuerwehr vom Balkon in der Wohnung darüber gerettet werden. Im Treppenhaus habe sich bereits so viel Rauch verteilt, dass der Mann nicht mehr aus dem Haus flüchten konnte, teilte die Feuerwehr Wittlich dem SWR mit. Brandursache noch unklar Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr innerhalb von circa 20 Minuten gelöscht werden. Danach seien die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt gewesen die Wohnung und das Haus vom Rauch zu befreien. Die Brandursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.