Zwei über 80-jährige Menschen sind am Sonntagmittag bei einem Wohnhausbrand in Idar-Oberstein schwer verletzt worden. Wie der Wehrleiter der Stadt dem SWR auf Anfrage mitteilte, standen die Senioren auf dem Balkon des brennenden Gebäudes. Die Feuerwehr habe beide mit einer Leiter gerettet. Sie hätten schwere Verbrennungen erlitten. Per Hubschrauber seien sie in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen worden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.