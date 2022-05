In Schweich-Issel ist am Donnerstagnachmittag ein Sägewerk in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache unbekannt. Eine Halle des Sägewerks habe in Flammen gestanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht eingeschätzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.