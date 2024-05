In Mülheim an der Mosel stand in der Nacht zum Donnerstag ein Industriegebäude in Vollbrand. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues sagte, seien 70-80 Feuerwehrleute in der Nacht im Einsatz gewesen. Um das Feuer im Gebäude der Fensterfirma effektiv bekämpfen zu können, mussten Wasserleitungen von der Mosel gelegt werden.