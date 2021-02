Nach einem Brand in einer Tiefgarage in Trier-West ermittelt die Polizei wegen Einbruchs und Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Samstag gegen 7 Uhr 30 vom Eigentümer bemerkt worden, der die Feuerwehr alarmierte. Die Tiefgarage unter einem derzeit geschlossenen Bordell war mit einem Gitter abgesperrt. Ein Unbekannter hat es hochgezogen und in einem abgeschlossenen Raum der Tiefgarage Feuer gelegt. Dort waren Sandsäcke zum Hochwasserschutz gelagert. Der Schaden wird laut Polizei auf 10 000 Euro geschätzt. Schaden am Gebäude entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die verrauchte Tiefgarage.