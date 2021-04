In Lieser an der Mosel ist am frühen Samstagmorgen die Überdachung der Terrasse eines Wohnhauses in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer auch auf das Wohnhaus über. Der Sachschaden wird auf mehr als 50 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der unbekannten Brandursache.