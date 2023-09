Großbrand in Lagerhalle im Industriegebiet Trierweiler

Im Industriegebiet von Trierweiler ist in der Nacht die Lagerhalle einer Holzbaufirma abgebrannt.

Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Trier sind die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Noch immer glimme Brandgut in der Halle. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen bei dem Brand nicht.

Das Technische Hilfswerk (THW) schneidet herabgestürzte Metallteile auseinander, damit die Feuerwehr an Glutnester gelangen kann. Dem Sprecher zufolge wird der Einsatz noch den ganzen Tag über andauern. Vor Ort waren in der Nacht den Angaben zufolge rund 150 Einsatzkräfte, später seien es noch gut 100 gewesen.

Feuer nach Firmen-Jubiläums-Feier

Nach SWR-Informationen hatte die Holzbaufirma am Samstag ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert - mit einem großen Fest, vielen Gästen und Livebands. Nach Angaben einer Mitarbeiterin liefen gerade die Aufräumarbeiten, als der Feueralarm ausbrach.

Das Feuer habe sich rasch ausgebreitet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine große Halle der Firma bereits lichterloh in Flammen. "Schon von weitem konnten wir eine riesige Rauchsäule trotz der Dunkelheit wahrnehmen und der Feuerschein war sehr groß", berichtet der stellvertretende Pressesprecher der Feuerwehr Trier-Land, Michael Kröber-Gümbel. Die Halle selbst sei nicht mehr zu retten gewesen. Ziel sei es gewesen, mit den Löscharbeiten zu verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergreift.

Betroffenheit bei VG-Bürgermeister Holstein

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, Michael Holstein, war noch in der Nacht vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage. "Einer der größeren, wichtigen Arbeitgeber hier in der Region ist in der Nacht den Flammen zum Opfer gefallen", sagte er in einer ersten Reaktion. Gestern sei hier noch ausgelassen gefeiert worden, jetzt stehe man vor den Trümmern der Firma.

Nicht nur die Firma und die Mitarbeitenden seien von dem Brand betroffen, sondern auch die Verbandesgemeinde: Die Firma habe den Auftrag gehabt, die Container-Kita in Kordel als Übergangs-Kita aufzubauen. Die eigentliche Kita war durch die Flut-Katastrophe 2021 komplett zerstört worden. Jetzt müsse man wohl wieder von vorne anfangen müssen, so Holstein.

Bevölkerung wurde gewarnt

Um 4 Uhr war eine Gefahreninformation herausgegeben worden. Demnach kommt es durch den Brand zu Geruchsbelästigungen durch Rauch. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten und Klima- und Lüftungsanlagen abschalten.

Zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch keine Erkenntnisse.