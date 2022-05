per Mail teilen

Beim Brand eines Appartements in einem Mehrfamilienhaus in Trier ist gestern eine Person verletzt worden. Laut Polizei erlitt sie eine Rauchgasvergiftung. Sechs weitere Menschen wurden ambulant vor Ort behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Ursache für das Feuer war nach ersten Ermittlungen der Polizei ein technischer Defekt in dem Appartement. 50 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren im Einsatz.