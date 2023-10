Polizei geht von Brandstiftung auf Bobinet-Gelände in Trier aus

per Mail teilen

Die Feuerwehr hat die drei Brände auf dem Trierer Bobinet-Gelände weitestgehend unter Kontrolle gebracht. Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.

Eigentlich sei die Feuerwehr heute Morgen um vier Uhr wegen des Brands eines Baucontainers gerufen worden, sagt Sven Ney, Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr Trier. Vor Ort habe sich aber dann herausgestellt, dass es an gleich drei Stellen auf dem Gelände im Trierer Westen brennt.

Brand in Lokrichthalle stellt Einsatzkräfte vor Herausforderung

Neben dem Container habe auch ein Kühlanhänger für Getränke gebrannt. Zudem sei ein Feuer in der Lokrichthalle ausgebrochen, in der ein Landwirt 80 Heuballen für seine Pferde gelagert hatte. "Das hat die Sache natürlich kompliziert gemacht", sagt Ney. "Das Technische Hilfswerk musste die Ballen erstmal auseinanderreißen, bevor wir sie löschen konnten." Gegen halb 10 am Morgen haben die Einsatzkräfte das Feuer aber unter Kontrolle gebracht.

Die Feuerwehr hat den Brand auf dem Bobinet-Gelände weitestgehend unter Kontrolle gebracht. SWR Christian Altmayer

Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden geht laut Feuerwehr aber in den fünfstelligen Bereich. Auch die Lokrichthalle, in der ein Projektentwickler hunderte Wohnungen plant, wurde bei dem Feuer beschädigt.

Auch die Lokrichthalle wurde bei dem Feuer beschädigt. SWR Christian Altmayer

Verantwortlich dafür dürften Brandstifter sein, meint auch Uwe Konz, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier: "Wenn es an drei Stellen fast zeitgleich anfängt zu brennen, ist Brandstiftung naheliegend." Eine Selbstentzündung sei "eher auszuschließen", heißt es auch bei der Feuerwehr. Dennoch sagt Konz, es werde "in alle Richtungen ermittelt".

Schon häufiger Vandalismus auf dem Gelände

Es wäre nicht das erste Mal, dass auf dem Gelände gezündelt wird, sagt Einsatzleiter Sven Ney. Zu kleineren Brandstiftungen und Vandalismus sei es in der Nähe des leerstehenden Ausbesserungswerks schon häufiger gekommen: "Wir rücken seit Jahren immer mal wieder hierher aus."

Der Einsatz, an dem 50 Feuerwehrleute und Mitglieder des Technischen Hilfswerk beteiligt sind, wird nach Einschätzung von Sven Ney in etwa einer Stunde abgeschlossen sein.