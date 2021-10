In Kempfeld im Hunsrück ist eine Scheune abgebrannt. Als die Feuerwehr am Montagnachmittag vor Ort eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, so die Polizei. Das Feuer weitete sich auch auf eine benachbarte Gartenlaube aus. Die Feuerwehr war noch bis etwa 22 Uhr gestern Abend mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. An der Scheune und der Gartenlaube entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.