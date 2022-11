Feuer in Mehrfamilienhaus in Pluwig

In einem Mehrfamilienhaus in Pluwig im Kreis Trier-Saarburg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden 22 Menschen leicht verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr ging in der Nacht auf Sonntag gegen drei Uhr der Notruf ein. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Ruwer, Frank Rohde, auf SWR-Anfrage mitteilte, ist das Feuer in einem Imbiss im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und habe sich über das Lüftungssystem bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Dachstuhl stand in Flammen Der unbewohnte Spitzboden des Hauses fing daraufhin Feuer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand über eine Drehleiter aber rasch unter Kontrolle bringen können. 22 Menschen in Sicherheit gebracht Die 22 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten in Sicherheit gebracht werden und wurden während der Löscharbeiten in einem naheliegenden Seniorenheim untergebracht. Sie alle wurden laut Wehrleiter von Ärzten untersucht, ein Mensch musste ins Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Winkler TV Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen Vor Ort waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei. Die genaue Brandursache ist nach Angaben des Wehrleiters noch unklar. Derzeit gehe man davon aus, dass sich das Feuer im Bereich der Fritteuse entwickelt habe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro geschätzt.