Brand in Morbach-Gutenthal sorgt für Behinderungen

Wegen einer starken Rauchentwicklung beim Brand einer Lagerhalle in Morbach-Gutenthal kam es am Montagvormittag zu Behinderungen. Das teilte die Zentrale Leitstelle Trier mit.

Am Montagvormittag kam es zu einem Brand in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb in Morbach-Gutenthal. Laut der Zentralen Leitstelle Trier gab es eine Warnung vor möglichen Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen auf der B327 im Bereich der Ortslage Morbach-Gutenthal und im Bereich des Gewerbeparks HuMos.

Nach Angaben der Polizei Morbach ist das Feuer mittlerweile gelöscht. Insgesamt seien 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Die Brandursache soll nun durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein geklärt werden. Insgesamt sei ein Schaden in einem mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Es habe keine Verletzten gegeben.