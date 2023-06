Brand in leerstehender Fabrikhalle in Trier-Euren

In Trier-Euren brannte am Vormittag eine leerstehende Fabrikhalle. Das Feuer ist laut Polizei mittlerweile gelöscht.

In einem Industriegebiet in Trier-Euren hat es am Vormittag gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand dort eine leerstehende Halle in Flammen. In dem Gebäude war früher eine Pizzafabrik untergebracht. Nach Angaben der Stadt Trier hat sich viel Rauch gebildet, weil die Dämmung des Gebäudes brannte. Deshalb wurde die Luft auf mögliche Schadstoffe untersucht. Die Messungen ergaben laut Stadt keine bedenklichen Werte.

Wie es zu dem Brand in der Lagerhalle in Trier-Euren kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Steil TV

Niederkircher Straße war zeitweise gesperrt

Vor Ort waren laut Feuerwehr bis zu 50 Einsatzkräfte. Die angrenzende Niederkircher Straße war zeitweise gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei.

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die App "Katwarn" eine Warnmeldung herausgegeben. Diese ist mittlerweile wieder aufgehoben.