In der Nacht zum Montag hat es in Idar-Oberstein einen Brand gegeben. Das bestätigte die Polizei am frühen Morgen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei eine Person schwer verletzt und vier weitere leicht. Die schwer verletzte Person habe sich selbst aus dem Haus gerettet. Warum es gebrannt hat, ist derzeit unklar. Laut Feuerwehr brannte es in einem Zimmer und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

In einem Gebäude in Idar-Oberstein kam es in der Nacht von Sonntag zu einem Zimmerbrand. SWR