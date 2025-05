per Mail teilen

Bei einem Brand in einer Holzhackschnitzelanlage zwischen Hermeskeil und Gusenburg ist ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro entstanden. Außerdem entwickelte sich starker Rauch.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Feuer inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr warnte am Morgen vor einer Rauchwolke im Bereich Gusenburg und Grimburg. Die Warnung wurde inzwischen zurückgenommen. Es habe demnach keine Gesundheitsgefahr bestanden. Menschen sind nicht verletzt worden. Wie es zu dem Brand in den frühen Morgenstunden kam, ist noch unklar.

Großer Feuerwehreinsatz, um Brand zu löschen

Gebrannt haben mehrere hundert Tonnen Holzhackschnitzel, so die Polizei. Im Einsatz waren neben der Polizei Hermeskeil und dem THW etwa 130 Leute der Feuerwehren Hermeskeil, Reinsfeld, Gusenburg, Grimburg, Hinzert-Pölert und Kell am See. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 entgegen.