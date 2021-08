Rettungskräfte haben am Samstag wegen eines Zimmerbrands ein Gebäude in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden fast 140 Menschen in Sicherheit gebracht. Ein Notarzt habe die betroffenen Bewohner untersucht, verletzt wurde niemand. Wegen starker Rauchentwicklung sei es schwierig gewesen, an den Brandherd zu gelangen. Am Gebäude entstand hoher Schaden. Etwa 40 Bewohner mussten auf andere Bereiche der Afa verlegt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.