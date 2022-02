per Mail teilen

Der Brand in einer Dachdeckerfirma in Plütscheid in der Eifel vergangene Woche ist laut Polizei nicht auf eine vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen. Das hätten die Ermittlungen von Sachverständigen und der Kriminaltechnik ergeben. Die genaue Ursache für das Feuer stehe aber noch nicht fest. Bei dem Brand war ein Sachschaden von zwei bis drei Millionen Euro entstanden. Menschen waren nicht verletzt worden.