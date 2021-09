Beim Brand eines Schuppens auf dem Lindenhof bei Baumholder ist am Samstag Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Mehrere Anrufer alarmierten am Samstag die Feuerwehr wegen eines Brandes auf dem Lindenhof nahe Baumholder. Ein am Wohnhaus angebauter Schuppen stand nach Angaben der Polizei in Flammen. Menschen befanden sich nicht mehr in dem Gebäude. Der Schuppen wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Ein Traktor, drei Rasenmäher, eine Betonmischmaschine, eine Wippsäge, Kleinwerkzeug und sechs Bienenstöcke wurden durch das Feuer zerstört. Am Hauptgebäude barsten drei Fenster, und die Fassade wurde den Brand beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Brandes ist noch unklar.