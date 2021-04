Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Gillenfeld ist am Vormittag Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Werkstatt komplett ausgebrannt. Die Ursache ist derzeit unklar. Zwei Menschen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.