Bewohner stirbt bei Brand in Wohnhaus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein ist gestern ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache noch unklar. Das Feuer in dem dreigeschossigen Haus war gestern um die Mittagszeit ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten eine Frau aus dem Haus retten, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde verletzt. Für den 68jährigen kam jede Hilfe zu spät. Brandermittler der Kriminalpolizei suchen nach der Ursache des Brandes. Am Haus entstand ein Sachschaden von 200.000 Euro.