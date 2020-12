In der Grundschule in Farschweiler im Kreis Trier-Saarburg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Brand im Heizungskeller ausgebrochen. Ursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) werden derzeit in der Schule unter anderem Raumluftmessungen durchgeführt. Unterricht könne dort vorerst nicht stattfinden. Es müsse noch geklärt werden, wo die knapp 50 Schüler in den nächsten Tagen unterrichtet würden.