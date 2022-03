Beim Brand einer Garage in Trier-Kernscheid ist am Samstagmorgen ein Mann verletzt worden. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, versuchte der Eigentümer zunächst das Feuer selbst zu löschen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem angrenzenden Wohnhaus ging durch die Hitze eine Scheibe zu Bruch. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. In der Garage befand sich laut Feuerwehr ein Anhänger.