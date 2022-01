per Mail teilen

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Esch (Landkreis Vulkaneifel) ist am Sonntagabend ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Haus bereits im Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Die Bewohner hatten sich zuvor bereits in Sicherheit gebracht. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.