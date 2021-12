Schaukelstuhl löst Brand in Einfamilienhaus aus

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einfamilienhaus in Daun gerufen. Dort war ein hölzerner Schaukelstuhl auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Die 80-jährige alleinige Bewohnerin des Anwesens hatte zuvor versucht, den Stuhl mit eigenen Mitteln zu löschen und ihn ins Freie auf die Terrasse getragen. Sie kam mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Laut Polizei entstand am Haus nach erster Bewertung ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.