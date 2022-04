Die Löscharbeiten an einer Scheune mit Holzhackschnitzellager im Gewerbegebiet Brimingen in der Eifel dauern an. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Ein an die Scheune angrenzendes Wohnhaus und eine Photovoltaikanlage wurden ebenfalls beschädigt. Wegen starker Rauchentwicklung kam es zeitweise zu Sichtbehinderungen. Die B50 ist weiterhin gesperrt. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind laut Polizei noch unklar. Rund 100 Kräfte sind im Einsatz.