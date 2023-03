Brand einer Scheune im Hunsrück: Kinder haben gezündelt

In Fischbach im Hunsrück hat am Samstag eine Scheune gebrannt. Am Tatort wurden drei Kinder angetroffen, die mit Streichhölzern gespielt und so das Feuer verursacht hatten.

Ein Feuerwehrmann, der zufällig mit seinem Fahrzeug auf der B41 unterwegs war, hatte laut Polizei am frühen Samstagnachmittag starke Rauchentwicklung bemerkt. Mit einem Feuerlöscher konnte er den Brand der Scheune weitgehend löschen. Dadurch sei Schlimmers verhindert worden. Die Feuerwehr war dann mit 25 Kräften im Einsatz und löschte den Brand endgültig. Kinder haben mit Streichhölzern gespielt Erste Ermittlungen der Polizei erhärteten den Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei teilte mit, das vor Ort drei Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren angetroffen wurden. Sie gaben an, mit Streichhölzern gespielt und so das Feuer verursacht zu haben. An der Scheune entstand geringer Schaden. Verletzt wurde niemand. Wertkarten aus Tankstelle gestohlen Während der Befragungen der Kinder entdeckte die Polizei in unmittelbarer Nähe mehrere Wertkarten. Die drei Kinder berichteten, die Wertkarten zuvor aus der Aral Tankstelle in Fischbach gestohlen zu haben. Der Wert der Karten liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die strafunmündigen Kinder seien ihren Eltern übergeben worden.