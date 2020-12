In Daun in der Eifel hat am Samstagabend ein Haus gebrannt. Die Bewohnerin wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen. Vermutlich löste ein nicht ausgeschalteter Toaster den Brand aus. Das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.