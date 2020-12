In der Region Trier musste die Feuerwehr am Samstag zu mehreren Bränden ausrücken. So ist bei einem Wohnungsbrand in Kirn am Samstagabend ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei höchstwahrscheinlich eine brennende Zigarette. Die Mieterin der Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Eine vermutlich vergessene Kerze hatte ebenfalls am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in Kronweiler in der Verbandsgemeinde Birkenfeld geführt. Drei Bewohner mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In Idar-Oberstein fing aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagabend ein geparkter SUV Feuer. Weil eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun Zeugen.