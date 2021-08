Der Borkenkäfer

Zeiten: Erste Exemplare schwärmen ab April aus. Durch den Klimawandel hat sich seine Paarungszeit verlängert. Drei Generationen in einem Jahr sind keine Seltenheit mehr.

Vorgehen: Die Käfer bohren sich durch die Baumrinde, legen dort Fraßgänge an, in denen sie Larven ablegen. So zerstören sie wichtiges Gewebe, der Baum trocknet aus und stirbt.