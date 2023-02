Boris Becker zum Davis Cup in Trier erwartet

per Mail teilen

Boris Becker wird zur Davis Cup-Partie Deutschland gegen die Schweiz am Freitag in Trier erwartet. Das bestätigte ein Sprecher des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dem SWR.

Boris Becker sei - wie auch andere ehemalige Davis Cup-Spieler - nach Trier eingeladen worden. Das Tennis-Idol wird demnach bereits am Donnerstagnachmittag in Trier erwartet.

Becker selbst hatte am Rande einer Fernsehübertragung des Endspiels der Australian Open in Melbourne gesagt, er werde als "Freund der Mannschaft" in Trier dabei sein.

Boris Becker will in Trier über berufliche Zukunft reden

In Trier soll es nach seiner Haftentlassung auch um seine berufliche Zukunft gehen. Becker hatte beim Sportsender Eurosport angekündigt, in Trier mit dem DTB über eine Zusammenarbeit zu reden. Der ehemalige Weltranglistenerste war bis 2020 "Head of Men's Tennis" beim Verband.

Der DTB hat ebenfalls Interesse, nach seiner Haftentlassung wieder mit Becker zusammenzuarbeiten.

Daviscup-Sieger mit dem Trierer Eric Jelen

Zusammen mit dem Trierer Eric Jelen holte Boris Becker 1988 das erste Mal den Davis Cup nach Deutschland. Die Mannschaft um den damals 19-jährigen Becker besiegt sensationell Titelverteidiger Schweden.

Der Trierer Eric Jelen (2.v.r.) und Boris Becker gewannen 1988 zusammen das vorentscheinde Doppel nach fünf Sätzen gegen die Schweden Stefan Edberg und Anders Järryd. Deutschlands Sieg gegen die favorisierten Schweden galt als Sensation. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Rüdiger Schrader

Freitag erste Spiele in Trier

Die Davis Cup-Partie gegen die Schweiz beginnt am Freitag in der Arena Trier mit den ersten zwei Einzelspielen. Am Samstag folgen das Doppel und die beiden letzten Einzel. Für beide Tage gibt es nur noch wenige Rest-Tickets.

Auch wenn er eine lange Verletzungspause hinter sich hat, ist der beste Deutsche Spieler Alexander Zverev in Trier dabei. Vor wenigen Tagen schied er bei den Australian Open bereits in Runde 2 aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Ng Han Guan

Zverev führt Team in Trier an

Das deutsche Team wird angeführt vom derzeit besten deutschen Spieler Alexander Zverev. Nach langer Verletzungspause und dem Zweitrunden-Aus beim ersten großen Turnier des Jahres, den Australian Open, ist er aktuell die Nummer 14 der Tennis-Weltrangliste.