Wieder Bombendrohungen an Schulen in der Region Trier

Mehrere Schulen in der Region Trier haben heute wieder E-Mails mit Drohungen bekommen. Die Texte klingen genauso wie die Drohmails vom Freitag.

Laut Polizei sind insgesamt 15 Schulen betroffen - unter anderem im Trierer Stadtgebiet sowie in Aach, Bernkastel-Kues, Schweich und Idar-Oberstein.

Derzeit sei die Polizei an allen betroffenen Schulen vor Ort. Teilweise sei der Unterricht an den Schulen unterbrochen, an anderen laufe der Unterricht normal weiter. Die Polizei habe auch einige Schulen durchsucht.

Drohmails bereits am Freitag

Der Wortlaut der Drohmails sei identisch mit den Drohmails, die am Freitag an zwei Schulen in der Region Trier eingegangen sind. Insgesamt waren am Freitag Schulen in Nordrhein- Westfalen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Rheinland-Pfalz von solchen Drohungen betroffen.

LKA stuft Drohungen als unrealistisch ein

In der Region Trier waren es am Freitag die Schule am Pulvermaar in Gillenfeld in der Vulkaneifel und eine Schule in Aach bei Trier. In beiden Fällen hatten die Ermittlungen des Landeskriminalamtes ergeben, dass die Drohungen als nicht realistisch einzuschätzen waren.