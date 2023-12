per Mail teilen

In Oberstadtfeld in der Vulkaneifel ist am Mittwoch erfolgreich eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gestern Nachmittag bei Erdarbeiten für ein neues Wohngebiet entdeckt worden. Der Bereich um die 125 Kilo Bombe wurde sofort abgesperrt. Etwa die Hälfte der Bewohner von Oberstadtfeld mussten ihre Häuser verlassen. Auch die Bundesstraße 257 wurde kurzfristig gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Bombe gegen 19.20 Uhr.