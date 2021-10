Bombenentschärfung am Sonntag in Daun

In Daun müssen am Sonntag für die Entschärfung einer Bombe etwa 500 Menschen ihre Häuser räumen. Dazu gehören auch rund 150 Bewohner eines Seniorenheims, das in dem Sperrbereich liegt.

Im Radius von 300 Metern um den Fundort der Fliegerbombe müssen alle Häuser bis 10 Uhr am Sonntag aus Sicherheitsgründen evakuiert werden, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Auch dürfen dann keine Fahrzeuge mehr in das Gebiet einfahren. Für die Zeit der Evakuierung können sich die Menschen im Forum Daun aufhalten. Für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, ihr Haus selbstständig zu verlassen, organisiert die Verbandsgemeinde nach eigenen Angaben einen Fahrdienst. Bombe bei Bauarbeiten entdeckt Die Verbandsgemeinde hat für weitere Fragen ein Sorgentelefon eingerichtet. Zudem wird auf der Homepage der Verbandsgemeinde über den aktuellen Stand der Entschärfung informiert. Die Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Baggerarbeiten im Bereich einer ehemaligen Brotfabrik gefunden worden. Auf dem Gelände soll die so genannte Junior Universität gebaut werden. Sie soll im Sommer oder Herbst nächsten Jahres eröffnet werden.