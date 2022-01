Feuerwerksverbot in weiten Teilen der Trierer Innenstadt

In weiten Teilen der Trierer Innenstadt dürfen an Silvester und Neujahr keine Feuerwerkskörper abgeschossen werden. Dazu hat die Stadt eine so genannte Allgemeinverfügung erlassen.

Das Feuerwerksverbot gilt unter anderem für den Bereich des Trierer Hauptmarktes an Silvester und Neujahr. In der Vergangenheit hätten sich dort immer wieder Menschen verletzt, weil sehr viele Raketen auch unkontrolliert abgeschossen wurden. Auch wegen des hohen Alkoholkonsums sei der Hauptmarkt Einsatzschwerpunkt für Polizei und Rettungskräfte gewesen. Rettungsdienste und Kliniken nicht zusätzlich belasten Weil die Corona-Pandemie die Rettungsdienste und Kliniken ohnehin schon stark belaste, müsse man alles tun, um weitere Notfälle zu vermeiden. In anderen Städten wie Wittlich und Idar-Oberstein gibt es keine Feuerwerksverbote. St. Vith Wegen Verkaufsverbot für Böller in Deutschland Belgischer Feuerwerksladen wird von Deutschen überrannt Knallen an Silvester? Weil bei uns Feuerwerk zwar abgeschossen, aber nicht verkauft werden darf, macht ein Laden in St. Vith jetzt ordentlich Umsatz. mehr... Allerdings war der Verkauf von Krachern und Raketen dieses Jahr in Deutschland verboten. Einige Menschen deckten sich allerdings mit Raketen in Belgien oder Luxemburg ein.