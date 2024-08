Viele kennen das: Die Tante oder die Oma lädt zum Geburtstag ein und man würde gern noch schnell einen schönen Blumenstrauß kaufen. Doch es ist schon spät, am Wochenende oder am Feiertag und alle Blumengeschäfte haben zu. Also schnell noch zur Tankstelle? In Irrel in der Südeifel ist das nicht nötig, denn man kann sich dort auch frische Blumensträuße am Automaten ziehen. Wie das funktioniert, hat Christian Altmayer sich angeschaut.