Die Autobahnpolizei Schweich warnt vor eisglatter Fahrbahn und Blitzeis auch auf Autobahnen. Auf der A 1 bei Manderscheid war es am Dienstagmorgen zu Blitzeis gekommen. In diesem Bereich und am Autobahnkreuz Wittlich habe es auch mehrere Unfälle gegeben. Die Autobahnmeisterei sei mit Streufahrzeugen unterwegs.