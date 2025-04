per Mail teilen

Die Aktion „Blind Cooking“ im Rahmen der „Woche der Inklusion“ in Trier bringt Sehende und Blinde zum gemeinsamen Kochen zusammen.

Das Blind Cooking in Trier findet am Freitag den 2. Mai abends in der Herz Jeau Kirche statt. Anmelden kann man sich bei der Tonpost des Bistums Trier noch bis zum 30. April.