Ein 16-jähriger Auszubildender ist gestern in Bleckhausen in der Eifel von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Jugendliche vor einer Gefahrenstelle wegen Arbeiten der Straßenmeisterei am Wegesrand gewarnt. Ein Autofahrer übersah den 16-jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Auszubildende wurde bei dem Unfall schwer verletzt.