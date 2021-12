Blankenrath im Hunsrück bekommt 24-Stunden Notfallstandort

Der Verbandsgemeindebürgermeister von Zell, Karl-Heinz Simon, begrüßt, dass es in Blankenrath im Kreis Cochem-Zell auch zukünftig einen Notarztstandort geben wird. Dieser sei notwendig, um die medizinische Notfallversorgung in der Region sicherzustellen. Zur Zeit gebe es einen Notarztstandort im Bürgerhaus von Blankenrath. Der sei aber nicht rund um die Uhr besetzt. Die Pläne sehen jetzt vor, eine neue Rettungswache zu bauen und dort soll 24 Stunden lang auch ein Notarzt erreichbar sein. Der Standort werde von Krankenkassen finanziert und vom DRK Landesverband Rheinland-Pfalz betrieben. Die Notfallversorgung hatte zuvor ein aus der Region stammender Hausarzt übernommen. Der Arzt sei jetzt aber in Rente, so ein Sprecher der Verwaltung.