Warum der Bitburger Stadtrat einen Brandbrief an Malu Dreyer schickt

Der Stadtrat von Bitburg fühlt sich vom Land allein gelassen. In einem Brandbrief fordern die Fraktionen mehr Fördergeld aus Mainz. Andernfalls müssten sich Bürger einschränken.

Es sind noch zwei Tage bis zur Stadtratssitzung in Bitburg. Und normalerweise würde CDU-Fraktionschef Andreas Gerten jetzt an seiner Haushaltsrede feilen. Doch in diesem Jahr hat der Diplomkaufmann einen anderen Text verfasst: einen Brandbrief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Gemeinsam mit den anderen Fraktionssprechern hat sich Gerten entschieden, dieses Jahr keine Haushaltsrede zu halten. Stattdessen haben die Parteien im Stadtrat, mit Ausnahme der SPD, scharfe Worte nach Mainz gerichtet. Und die haben es in sich.

Andreas Gerten ist Chef der Bitburger CDU. CDU Bitburg

In dem Brief, der dem SWR vorliegt, heißt es: Die politische Arbeit vor Ort werde durch die Landespolitik "ad absurdum" geführt. Der Stadtrat fühle sich von Mainz "allein gelassen". Und weiter: "Das im Grundgesetz festgeschriebene Selbstverwaltungsrecht der Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selbstverantwortlich zur regeln, wird untergraben."

Ausgaben für Kitas, Schulen und Brandschutz fressen Haushalt auf

Es geht den Fraktionen um die schlechte finanzielle Lage der Stadt, die auch Bürgermeister Joachim Kandels (CDU) Sorgen macht. 67 Millionen Euro muss die Gemeinde bis 2026 investieren - in Kitas, Schulen und eine neue Feuerwache - und sich dabei massiv verschulden.

Muss in seiner Stadt jetzt wider Willen den Rotstift ansetzen: Bürgermeister Joachim Kandels (CDU). SWR Christian Altmayer

All das seien wichtige Projekte, sagt Kandels, aber eben auch Pflichtaufgaben einer Kommune, für die das Land zu wenig Fördergeld bereitstelle - auch angesichts massiv gestiegener Baukosten. Für die freiwilligen Projekte bleibe da nur noch wenig Geld in der Stadtkasse übrig, sagt Kandels: "Und das ist eben eine schwierige Situation, wenn man nur noch darauf beschränkt ist, was das Gesetz fordert. Dann macht es auch nicht mehr viel Spaß, etwas gestalten zu wollen in der Stadt.“

Kein Geld mehr für Schwimmbad, Eishalle und Folklore-Festival

Für Kandels ist es eine Zwickmühle. Einerseits will er die Bürger nicht mit noch höheren Steuern und Gebühren belasten. Andererseits weiß der Bürgermeister nicht, wie seine Gemeinde langfristig ein teures Schwimmbad oder eine Eishalle finanzieren soll: "Wenn sich dafür keine Mittel mehr finden, müssen wir sie irgendwann schließen."

Beim Folklore-Festival, einem der größten Feste in der Region, plant die Stadt bereits Abstriche zu machen. "Wir müssen den Rotstift ansetzen", sagt Kandels: "Das heißt: Weniger Gruppen und keine Veranstaltung mehr in der Stadthalle." Es sind schmerzhafte Entscheidungen. Schließlich machten solche kulturellen Angebote Bitburg aus.

Das Folklore-Festival in Bitburg ist eines der größten Feste der Region. Aus finanziellen Gründen soll es dieses Jahr kleiner ausfallen als früher. Stadt Bitburg

SPD-Fraktion unterschreibt Brandbrief nicht

Genauso sieht es auch der Stadtrat - nahezu parteiübergreifend. „Wir sind es alle satt", sagt Patric Nora von der FDP: "Wir machen das alle hier ehrenamtlich. Und im Endeffekt müssen wir nur gucken, dass wir über die Runden kommen und das Programm abspulen, das die Landesregierung uns auferlegt.“

David Ewald von den Grünen stimmt zu: "Langfristig muss ich mich fragen: Was kann ich durch politische Arbeit noch bewirken? Kann ich nur noch den Pflichtaufgaben zustimmen?" Und auch Manfred Böttel von der Freien Bürgerliste schließt sich an: "So wenig Spielraum, wie wir jetzt haben, hatten wir noch nie. Jetzt stehen wir komplett mit dem Rücken zur Wand.“

Von David Ewald (Grüne) stammt der Vorschlag auf Haushaltsreden zu verzichten: "Die Fördergelder vom Land sind einfach zu gering und die Vorgaben dafür sehr hoch." SWR Christian Altmayer Bild in Detailansicht öffnen Manfred Böttel (links, FBL) sitzt seit 39 Jahren im Stadtrat und sagt: "So wenig Spielraum hatten wir noch nie." Patric Nora (rechts, FDP) stimmt ihm zu: "Das Mass ist jetzt einfach voll. Wir brauchen mehr Gestaltungsspielraum." SWR Christian Altmayer Bild in Detailansicht öffnen Irene Weber von der SPD hat den Brandbrief als einzige Fraktionsprecherin nicht unterschrieben. Auch wenn sie den Befund teilt, dass die Kommune zu wenig Fördergeld vom Land bekommt. SWR Christian Altmayer Bild in Detailansicht öffnen Heinz Reckinger (Freie Wähler) glaubt, dass Bitburg von der Landesregierung vernachlässigt wird: "Bei der Landesgartenschau sind wir nicht zum Zug gekommen, wir sollen eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete für das Land betreuen - aber Unterstützung gibt es aus Mainz kaum." SWR Christian Altmayer Bild in Detailansicht öffnen

Nur eine Fraktionssprecherin wollte nicht unterschreiben: Irene Weber von der SPD. Sie teilt zwar den Befund der Kollegen, dass die Kommune mehr Fördergeld aus Mainz braucht. Der Brief sei ihr aber zu politisch, sagt die Sozialdemokratin und zu wenig am konkreten Haushaltsproblem in Bitburg orientiert. Die anderen Parteisprecher hingegen vermuten, dass Weber nicht gegen ihre eigene Ministerpräsidentin schießen wollte.

Noch keine Reaktion aus Mainz

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich bislang noch nicht zum Brandbrief geäußert. Eine SWR-Anfrage ließ das Innenministerium in Mainz bislang unbeantwortet. CDU Fraktionschef Andreas Gerten, der den Brandbrief verfasst hat, gibt die Hoffnung noch nicht auf, mit der Landesregierung in Dialog zu treten: "Wenn das jetzt wieder im Sande verläuft, wissen wir aber auch ungefähr wie der Stellenwert der Kommunen in Mainz gesehen wird.“