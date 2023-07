Streit um Schulschließungen in der Eifel ist beigelegt

per Mail teilen

Der Protest von Eltern und Schülern hatte teilweise Erfolg. Im Streit um Schulschließungen fand der Verbandsgemeinderat Bitburger Land einen Kompromiss. Eine Schule darf vorerst offen bleiben.

Mit lauten Trillerpfeifen und Sprechchören empfangen Kinder und Eltern die ankommenden Ratsmitglieder. "Sie sollen mitbekommen, dass wir unzufrieden sind", sagt Markus Schlickat. Er organisiert den Protest vor der Gemeindehalle in Badem im Eifelkreis. Sein Sohn geht in eine der betroffenen Schulen in Bickendorf.

Viele sind am Donnerstagabend gekommen, um gegen die Pläne des Verbandsgemeinderates Bitburger Land zu protestieren. Dieser plant, mehrere Grundschulen im Kreis zu schließen. "So viel Aufmerksamkeit hat eine Sitzung des Rates noch nie auf sich gezogen", sagt Nico Steinbach (SPD), Ratsmitglied und Landtagsabgeordneter für den Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Elternvertreter nach Streit zufrieden

Elternvertreter kritisierten zunächst, bei der Planung übergangen worden zu sein. Sie sind gegen Schulschließungen. Zwar werden nach dem jetzt gefassten Beschluss weiterhin einige Grundschulen geschlossen und mit anderen Schulen zusammengelegt, die Grundschule in Oberkail darf aber vorerst offen bleiben. Auch sie sollte geschlossen werden.

So geht es mit den Grundschulen weiter Der Verbandsgemeinderat Bitburger Land hat einstimmig beschlossen: Die Grundschulen in Bettingen, Wolsfeld, Idesheim, Rittersdorf und Kyllburg werden saniert und gefördert. Die Grundschulen in Bickendorf-Seffern, Burbach und Neidenbach sollen an einen neuen Standort umziehen. Hierfür soll geprüft werden, ob ein oder zwei neue Gebäude gebaut werden sollen. Ein Standort liegt hier noch nicht fest. Über die genannten Grundschulen sollen Gespräche mit den Gemeinden geführt werden, um Lösungsoptionen zeitnah zu erarbeiten. Die Grundschule in Idesheim wird mit der Hauptschule in Idenheim zusammengelegt. In das freiwerdende Gebäude soll eine Kindertagesstätte ziehen. Die Grundschule in Oberkail darf zunächst bestehen bleiben. Sie soll in die Grundschule Kyllburg eingegliedert werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen am Standort nicht mehr erfüllt werden können.

Die Eltern sind daher mit dem Kompromiss zufrieden. Der Erhalt der Grundschule in Oberkail sei ihr zentrales Anliegen gewesen, sagt Markus Schlickat, der die Proteste organisiert hat.

Die Schule in Oberkail soll jetzt erst mit der Grundschule in Kyllburg zusammengelegt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen am Standort Oberkail nicht mehr erfüllt werden können. Nach Prognosen der Verwaltung könnte die Schule wegen steigender Schülerzahlen zu klein werden.

Viele Grundschulen in der Eifel sind zu klein

Das zur Abstimmung vorgelegte Konzept geht auf ein Gutachten des Büro BiRegio zurück. Demnach seien einige Grundschulen im Kreis bereits jetzt zu klein. Andere könnten die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr erfüllen, wenn ab dem Schuljahr 2026/27 der Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder in Grundschulen gültig wird. Alle Schulen auszubauen, sei zu teuer.