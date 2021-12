Zolleinheit Bitburg findet Spur zu Cannabisplantage

Durch die Arbeit einer Kontrolleinheit des Zolls in Bitburg konnten Zollfahnder eine Cannabisplantage im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland entdecken. Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mitteilte, hatten die Bitburger Zollbeamten eine Postsendung mit 145 Gramm Marihuana sichergestellt, die an einen 21jährigen mutmaßlichen Drogenhändler adressiert war. Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt verfolgten die Spur und entdeckten so zwei Cannabisplantagen mit 100 Pflanzen in einem heruntergekommenen Einfamilienhaus im Kreis Merzig-Wadern. Das Haus hatte der Tatverdächtige gemietet, um professionell Cannabis anzubauen, so die Zollfahnder. In seiner Wohnung in Saarbrücken wurden weitere Drogen und Utensilien zum Drogenkonsum gefunden.